Ф. Торрес: мы очень рады возвращению Диего Косты в «Атлетико»

Нападающий мадридского «Атлетико» Фернандо Торрес поприветствовал возвращение форварда сборной Испании Диего Косты в стан столичного клуба. До этого Коста защищал цвета лондонского «Челси».
«Мы очень рады возвращению Косты в «Атлетико». Это именно то, к чему он и стремился. Мы всех встречаем с радостью, кто вносит вклад в игру и результаты «Атлетико» и предан команде. Коста не имеет права выходить на поля до января, а до этого многое может произойти. У Диего большое желание играть», — приводит слова Торреса Marca.
Диего Коста стал игроком «Атлетико»