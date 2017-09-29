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Аленичев: у «Спартака» должно взыграть самолюбие

29 сентября 2017, пятница. 08:30 Футбол

Бывший наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев, в настоящее время тренирующий «Енисей», выразил несогласие с мнением некоторых болельщиков, считающих, что у команды сейчас неубедительные результаты, так как у неё уже нет так называемого «багажа Аленичева», сыгравшего, по их мнению, значительную роль в прошлом сезоне.

«Нет, чемпионство – полная заслуга Массимо Карреры и футболистов, которые объединились и поняли, что болельщиков подводить нельзя. Плюс в пользу спартаковцев оказались отъезд Халка, смена тренерского штаба в ЦСКА – это всё тоже повлияло на успех. Как бы то ни было, тогда „Спартак“ заслуженно взял золото. Но сейчас другой сезон, а год после титула всегда тяжёлый, этого следовало ожидать. У „Зенита“ большой отрыв, но у красно-белых должно взыграть самолюбие. Будет тяжело догнать Питер, но хотелось бы, чтобы „Спартак“ конкурировал до самого конца турнира.

Как бы банально ни звучало, удержать высоту труднее, чем её достигнуть. Не думаю, что «Спартак» всё ещё празднует – Массимо этого не позволил бы. В первую очередь это психологические проблемы. Возможно, ребята посчитали, что всё пойдёт по инерции. Плюс сказалась травма Зобнина – ключевого футболиста, и затем остальные повреждения. И третий фактор – отношение соперников. На «Спартак» всегда настраиваются особенно, но когда он в ранге чемпиона, ещё серьёзнее. Тут в ход идут и двойные премиальные, и накачки руководства, и прочее в таком духе.

Не связан ли кризис «Спартака» и с провальной летней трансферной кампанией? Для Лиги чемпионов можно было купить ещё двух-трёх игроков. Но тут многое зависит от финансовых возможностей клуба, а они мне неизвестны. А если говорить об РФПЛ, то остался тот же состав, что и в прошлом сезоне. И он способен бороться за титул», — сказал Аленичев.

Аленичев возвращается. И Каррера здесь ни при чём
Вы можете хейтить тренера, но его «Енисей» сейчас легко спутать со «Спартаком».
Источник: Спорт-экспресс Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит ФК Спартак Дмитрий Аленичев Массимо Каррера
Новости. Футбол
29 сентября 2017, пятница
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