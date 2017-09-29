Буяльский: киевскому «Динамо» надо придумать в начале матча какой-то геморрой

Полузащитник киевского «Динамо» Виталий Буяльский дал оценку волевой победе своей команды над «Партизаном» в гостях во втором туре группового этапа Лиги Европы. Проигрывая в первом тайме с разницей в два мяча, киевляне сумели переломить ход матча и выиграть со счётом 3:2.
«Нам надо на свою голову что-то придумать в начале, какой-то геморрой, а потом сами вылазим из этой ситуации. Это победа, скорее всего, самая эмоциональная в карьере
Что Александр Хацкевич говорил в перерыве? Он не кричал, назвал ошибки и сказал, что есть 45 минут, чтобы все исправить, — сказал Буяльский в эфире «Футбол 2».
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