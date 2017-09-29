Нападающий Писарро продолжит карьеру в «Кёльне»

Бывший нападающий «Баварии» и «Челси» Клаудио Писарро продолжит карьеру в «Кёльне». Как сообщает Bild, о заключении контракта с 38-летним футболистом немецкий клуб объявит 28 сентября.
Летом нынешнего года перуанский футболист покинул стан «Вердера», за который выступал восемь лет. Писарро является самым результативным легионером в истории чемпионата Германии — в 430 матчах он отметился 191 голом.
«Кёльн» после шести туров занимает в турнирной таблице чемпионата Германии последнее, 18-е место.
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