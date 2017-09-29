Фернандо Торрес: «Челси» является претендентом на победу на всех турнирах

Нападающий мадридского «Атлетико» Фернандо Торрес признал закономерность поражения своей команды в матче группового этапа Лиги чемпионов с лондонским «Челси». Играя на своём поле, подопечные Диего Симеоне потерпели поражение со счётом 1:2.
«Челси» был сильнее «Атлетико». В первом тайме соперник чувствовал себя комфортно. Мы смогли забить гол, но когда гости сравняли счёт, после этого они начали доминировать. «Челси» является претендентом на победу на всех турнирах. Поражение причиняет боль, но не надо терять спокойствие из-за этого. Главное, что мы зависим от собственных результатов, чтобы выйти в следующий раунд», — цитирует Торреса Marca.
Симеоне: «Челси» одержал достойную и заслуженную победу