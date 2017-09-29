Раш: «Ливерпуль» должен научиться играть на ноль

Бывший нападающий «Ливерпуля» Иан Раш отметил, что мерсисайдцам нужно наладить оборону.
«Мы должны научиться играть на ноль. В конце концов, у нас всегда есть отрезки по 20-40 минут, где команда играет абсолютно невероятно — мы можем победить кого угодно в мире. Выйти на максимальный уровень не удаётся не из-за отсутствия моментов, а из-за их реализации и большого числа легких пропущенных мячей.
Мы должны начать упорно работать над обороной, потому что мы не будем забивать по 3-4 мяча каждую игру. Нужно выстраивать защиту. Если мы сможем это сделать, то всё будет в порядке», — сказал Раш в интервью Sky Sports.
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