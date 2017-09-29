«Ростов» уступил «СКА-Хабаровск» в молодёжном первенстве, доигрывая вдевятером

«СКА-Хабаровск» выиграл у «Ростова» в матче 12-го тура молодёжного первенства России. Встреча проходила в Хабаровске на стадионе имени Владимира Ленина и завершилась со счётом 1:0.
На 11-й минуте вратарь гостей Сергей Айдаров получил прямую красную карточку. На исходе получаса игры отличился Алехандро Барбаро. На 70-й минуте «Ростов» остался вдевятером: с поля был удалён Михаил Осинов.
«СКА-Хабаровск» с 17 очками занимает седьмое место в таблице молодёжного первенства России. «Ростов» (14 баллов) — 10-й.