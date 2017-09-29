Тренер «Партизана»: первый гол киевского «Динамо» нас надломил

Главный тренер «Партизана» Мирослав Джукич прокомментировал домашнее поражение от киевского «Динамо» (2:3) во втором туре группового этапа Лиги Европы.
«Это была очень необычная игра. Первый тайм сильно отличался от второго. В первом всё было в нашу пользу, во втором — мы получили три гола. Проблема была в первом пропущенном голе. Он плохо повлиял на команду в психологическом плане, появился страх, что можно пропустить ещё и ещё. Мы очень быстро теряли мяч, лишившись возможности с ним работать.
Наша проблема в том, что нам надо больше владеть мячом и совершать больше передач. А это не всегда получается. Всё должно было идти по плану, и мы рассчитывали, что и во втором тайме мы продолжим в том же духе. Но первый пропущенный гол нас надломил. К сожалению, мы слишком часто теряли мяч в своей штрафной. Это ошибки, за которые нас наказал игравший агрессивно соперник», — цитирует тренера Мatchday.