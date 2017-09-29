100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Хохлов: «Зенит» и Манчини просто обескуражили «Реал Сосьедад»

29 сентября 2017, пятница. 10:47 Футбол

Бывший футболист ЦСКА, «Торпедо», «Локомотива» и «Динамо», а также «Реала Сосьедад» Дмитрий Хохлов поделился впечатлениями от матча 2-го тура Лиги Европы, в котором испанцы на выезде уступили «Зениту» со счётом 1:2.

«Вы знаете, меня больше удивило и порадовало то, что такую тактику на матч «Зенит» выбрал. «Зенит» и Манчини просто обескуражили, на мой взгляд, «Реал Сосьедад». Скорее всего, испанцы рассчитывали на то, что «Зенит» будет высоко прессинговать и не давать им развивать атаки. А питерцы удивили соперника, отдав фактически половину поля. Манчини понимал, что испанская команда достаточно быстрая, техничная, но в позиционном нападении играет хуже, чем в быстрых атаках. Это и явилось самой главной проблемой для басков. Получилось так, что атаки у них проходили только через фланги.

Получилось так, что «Реал Сосьедад» играл высоко, но при этом «Зенит» выбрал верную тактику на матч, понимая, как может действовать соперник. Питерцы освободили все зоны впереди и очень быстро переходили к контратакам. Да, по ситуациям иногда использовали прессинг. При этом очень грамотно в этом матче «Зенит» сыграл в обороне. Фактически команда Манчини не предоставила никаких зон сансебастьянцам", — цитирует Хохлова «Спорт уик-энд».

«Зенит» — «Реал Сосьедад» — 3:1. Видеообзор матча
Источник: Спорт уик-энд Сообщить об ошибке
Теги
Реал Сосьедад ФК Зенит Дмитрий Хохлов Роберто Манчини
Новости. Футбол
29 сентября 2017, пятница
11:34 Веденеев: напрасно многие говорят, что «Зенит» сейчас – сильная команда
11:22 Беседин: по мастерству футболистов и опыту киевское «Динамо» лучше «Партизана»
11:22 Андре Силва: я уверен в своём будущем в «Милане»
11:21 Заккиролли: Россия покажет пример всему миру, как бороться с расизмом в спорте
11:05 Реднапп: я вернусь к тренерской работе, если получу интересное предложение
11:00 Кокорин и Фернандеш — претенденты на звание лучшего игрока недели Лиги Европы
10:58 У сборной России появился официальный аккаунт в соцсети «ВКонтакте»
10:47 Хохлов: «Зенит» и Манчини просто обескуражили «Реал Сосьедад»
10:46 Тренер «Партизана»: первый гол киевского «Динамо» нас надломил
10:32 Давид Сильва в 2018 году может перейти в «Милан»
10:27 Мораес: счёт 0:2 после первого тайма в Белграде был для «Динамо» К неожиданным
10:22 «Ростов» уступил «СКА-Хабаровск» в молодёжном первенстве, доигрывая вдевятером
10:08 Раш: «Ливерпуль» должен научиться играть на ноль
10:05 Анчелотти может продолжить тренерскую карьеру в Англии
10:00 Разукрашенный фанат и удар Миранчуку по лицу. Фотообзор матча «Локо» — «Фастав»
09:58 Кутроне: моя цель — забивать голы и помогать «Милану». Это я и сделал
09:48 Володько: чёрт знает, с чем связан начальный мандраж БАТЭ в игре с «Арсеналом»
09:45 Фернандо Торрес: «Челси» является претендентом на победу на всех турнирах
09:35 Нападающий Писарро продолжит карьеру в «Кёльне»
09:34 Дзола: на сегодняшний день Мората не достиг уровня Диего Косты
09:33 Холдинг: я на седьмом небе от счастья, это первый мяч за «Арсенал»
09:32 Монтелла: такая победа — большой шаг вперёд для «Милана»
09:30 Сидорчук: не помню, когда замены настолько усиливали игру киевского «Динамо»
09:09 Буяльский: киевскому «Динамо» надо придумать в начале матча какой-то геморрой
09:06 Роналду хочет зарабатывать € 35-40 млн в год, «Реал» предлагает € 25 млн в год
09:03 Экс-защитник «МЮ» и «Реала» Хайнце возглавит аргентинский клуб «Сан-Лоренсо»
08:30 Аленичев: у «Спартака» должно взыграть самолюбие
08:28 Маркос Льоренте: «Золотого мяча» достоин Роналду, он и выиграет трофей
08:20 «Милан» выразил поддержку Монтелле и не планирует приглашать Анчелотти
08:01 Варан очень доволен, что у него были сложные времена в «Реале»
08:00 Лам: кое-что определённо изменил бы в менеджменте «Баварии»
07:35 Драгун: наверное, матч БАТЭ и «Арсенала» получился весёлым
07:34 Ф. Торрес: мы очень рады возвращению Диего Косты в «Атлетико»
07:33 Куман: такое чувство, что «Эвертон» проиграл «Аполлону», а не сыграл вничью
07:32 Маттеус: «Бавария»? Легче всего было бы пригласить Тухеля
07:10 Ф. Перес призвал наказывать не Роналду, а симулянтов, намекая на Луиса Суареса
07:00 Потерянная бутса и поздравление Анюкова – в фотообзоре «Зенит» — «Реал Сосьедад»
06:52 Пятов лидирует по количеству отражённых ударов в ЛЧ, Акинфеев — второй
06:48 Нагельсман не забивает себе голову мыслями о работе у руля «Баварии»
06:35 С. Рамос: слова Пике — не лучшее, если не хочешь, чтобы тебя освистывали
06:30 Вратарь БАТЭ Щербицкий: мне показалось, пенальти «Арсенала» был выдуманным
06:24 Пике призвал каталонцев проголосовать за независимость Каталонии
06:22 «Реал» нацелился на полузащитника «Боруссии» Д Пулишича
06:15 Агуэро получил повреждения в результате аварии в Амстердаме
06:08 Хавбек «Зари» Харатин: мы заслужили фарт, всех поздравляю с победой в Бильбао
Все новости RSS
Партнерский контент