У сборной России появился официальный аккаунт в соцсети «ВКонтакте»

Группа сборной России получила официальный статус в соцсети «ВКонтакте». В честь этого сообщество разыгрывает 3 комплекта билетов на контрольный матч Россия — Южная Корея, который пройдет 7 октября в Москве.
«Чтобы стать участником конкурса, нужно:
1. Состоять в группах сборной и РФС
2. Сделать репост этой новости себе на стену и сохранять до подведения итогов.
5 октября в 18:00 будут определены три счастливчика с помощью рандомайзера, им будут подарены по два билета на матч», — говорится в записи сообщества.
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