Кокорин и Фернандеш — претенденты на звание лучшего игрока недели Лиги Европы

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, ставший автором двух голов в домашней встрече с «Реалом Сосьедад» (3:1) во 2-м туре группового этапа Лиги Европы, а также полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш, оформивший хет-трик в домашней игре с «Фаставом» (3:0), включены в список футболистов, претендующих на звание лучшего игрока тура.
Компанию им в списке претендентов составили Андре Силва («Милан»), Марко Ливайя (АЕК), Тео Уолкотт («Арсенал»), Жуниор Мораес («Динамо» К), Константин Будеску («Стяуа») и Эмре Белезоглу («Истамбул»).
Кокорин установил личный рекорд результативности в сезоне в играх за клуб