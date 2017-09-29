Заккиролли: Россия покажет пример всему миру, как бороться с расизмом в спорте

Президент Европейской коалиции городов против расизма Бенедетто Заккиролли в ходе круглого стола, посвящённого обсуждению борьбы с расизмом на чемпионате мира по футболу — 2018, высказал уверенность, что проблем во время предстоящего турнира не возникнет.
«Я уверен, что при проведении ЧМ-2018 Россия покажет пример всему миру, как бороться с расизмом в спорте. Я с оптимизмом смотрю на то, как каждый из городов, который примет данный турнир, станет в своём роде примером толерантности и уважения», — сказал Зиккиролли.
Руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев выразил уверенность, что все болельщики, вне независимости от цвета кожи, будут тепло встречены в России.
«Мы убеждены, что чемпионат мира сможет послужить катализатором изменения мышления всего футбольного мира. Турнир объединит всех гостей и позволит им наслаждаться праздником, несмотря на цвет кожи и вероисповедание. Все те, кто приедет на чемпионат мира, почувствуют тепло гостеприимства нашей страны. Важную роль при подготовке чемпионат мира сыграл Кубок конфедераций. Хочется отметить, что во время этого турнира не было зафиксировано ни одного случая расизма. Важную роль сыграл Fan ID, который позволил отсеять тех, кто ранее был замечен в хулиганских действиях», — сказал Гуляев.