Беседин: по мастерству футболистов и опыту киевское «Динамо» лучше «Партизана»

Нападающий киевского «Динамо» Артём Беседин дал оценку волевой победе своей команды над «Партизаном» в гостях во втором туре группового этапа Лиги Европы. Проигрывая в первом тайме с разницей в два мяча, киевляне сумели переломить ход матча и выиграть со счётом 3:2.
«Получился непростой матч. Хорошо, что в перерыве тренеры нашли нужные слова, и мы переломили ход игры. Теперь нужно двигаться дальше и всеми силами стараться выйти из группы с первого места. Конечно, в первом тайме были ошибки. Следовало все вопросы решать еще до перерыва, но получилось, как получилось. Хорошо, что мы исправили свои недочёты и проявили характер. Теперь будем готовиться к «Заре».
Думаю, по мастерству футболистов и опыту у нас команда лучше. На первом месте сегодня был характер. В первом тайме мы проиграли больше борьбы и из-за этого пропустили мячи. После перерыва исправились, направили игру в нужное русло, навязали «Партизану» свой футбол и добились хорошего результата», — цитирует Беседина официальный сайт «Динамо».