Фонсека — о решении Марлоса: теперь у «Шахтёра» одним сильным украинцем больше

Главный тренер «Шахтёра» Паулу Фонсека прокомментировал информацию о предоставлении Марлосу украинского гражданства. Марлос выступает на Украине с 2012 года — сначала он играл за «Металлист», а в 2014 году подписал контракт с «Шахтёром».
«Это было решение самого игрока. Оно не могло нас не обрадовать, ведь теперь у нас будет на одного сильного украинского игрока больше.
Также думаю, решение Марлоса – это хорошо для сборной Украины. Марлос игрок очень высокого уровня, и он будет приносить свой вклад в сборную Украины», – цитирует Фонсеку Football.ua.
Хавбек «Шахтёра» Марлос может дебютировать за сборную Украины в октябре