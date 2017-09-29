Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес выступил за модернизацию Королевской испанской футбольной федерации.
«Федерация должна меняться и модернизироваться, в последние дни каждого сезона мы наблюдаем странные вещи. Нужно это прекратить, система должна меняться, потому что она ставит испанский футбол в невыгодное положение. Есть ощущение, что эти изменения не за горами», — цитирует Переса Marca.
Одной из актуальных проблем футбола в Испании на данный момент является отсутствие чётких границ деятельности руководящего органа.
Ф. Перес призвал наказывать не Роналду, а симулянтов, намекая на Луиса Суареса