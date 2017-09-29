Янг надеется продлить контракт с «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг признался, что хочет остаться в своём клубе и продлить соглашение с манкунианцами. Действующий контракт 32-летнего футболиста истекает уже по окончании нынешнего сезона.
«Это удивительные времена для команды, я хочу быть её частью. Хочу выигрывать трофеи и выступать за успешную команду. Для меня „Манчестер Юнайтед“ является именно таким. Это самый успешный клуб в Англии.
Я хорошо чувствую себя тут и горжусь, что надеваю капитанскую повязку „Манчестер Юнайтед“. Это означает, что что тренер верит в меня. Я должен отблагодарить его за это и считаю, что у меня это получается» — цитирует Янга The Telegraph.
Янг: «Манчестер Юнайтед» не ехал в Москву за лёгкими очками