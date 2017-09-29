Гуренко: те, кто считает игру «Динамо» (Минск) скучной, в футболе не разбираются

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко отметил, что его не раздражают разговоры о незрелищной игре команды.
«Тему чемпионства в команде вообще не поднимаем. И не хотим об этом говорить. Просто идём от игры к игре. Есть матч — надо выйти, победить и готовиться к следующему. Но груз ответственности давит. Всё равно ведь ребята читают прессу, комментарии… Меньше надо на всё это обращать внимание. И больше думать о деле. И ещё: не нужно запариваться насчёт результата. Просто выходи и играй. Абстрагируйся от всего остального. Не бойся потерять мяч, взять на себя игру, ответственность. И тогда всё будет хорошо. Я же вижу, что ребята показывают на тренировках. Не всё из этого переносится на поле. Как раз из-за психологии. В Бресте вышли чуть зажатыми — и не смогли проявить лучшие качества.
Разговоры о том, что „Динамо“ показывает скучный футбол, меня не раздражают. А люди, которые так считают, сами в футболе ничего не понимают. Они говорят: „Динамо“ играет незрелищно. Но в среднем за матч мы наносим 19-20 ударов. Есть статистика: стало больше моментов, ударов, повысилась точность. Забиваем чаще, пропускаем меньше. И при этом играем скучно? Где логика?» — цитирует Гуренко «Прессбол».