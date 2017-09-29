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Бекхэм: скучаю по «Милану» и Италии, время в клубе было для меня особенным

29 сентября 2017, пятница. 13:37 Футбол

Бывший полузащитник «Милана» Дэвид Бекхэм, который выступал в команде на правах аренды в 2009 и 2010 годах, в интервью La Gazzetta dello Sport признался, что скучает по Италии и клубу.

«У меня много хороших воспоминаний о времени выступления за «Милан». Оно было для меня особенным. Клуб, болельщики и город отлично меня встретили. Мне нравилось играть в чемпионате Италии и за «Милан». Скучаю по клубу и стране. Моё время в «Милане» можно сравнить с времяпрепровождением с семьёй. Это клуб с большой историей, что постоянно там ощущалось. Я полюбил местных людей, еду и друзей…

Новые владельцы клуба? Я уважаю предыдущих владельцев, однако должен сказать, что у меня большие ожидания от новых. Надеюсь, «Милан» снова сможет вернуться в борьбу за те цели, за которые привык бороться. Серия А остаётся одним из самых конкурентоспособных и страстных турниров в мире», — сказал Бекхэм.

Источник: Бекхэм хочет сделать Роналду главной звездой своего клуба
Источник: La Gazzetta dello Sport Сообщить об ошибке
Теги
ФК Милан Дэвид Бекхэм
Новости. Футбол
29 сентября 2017, пятница
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