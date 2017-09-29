Видео. Топ-5 лучших голов 6-го тура чемпионата Испании

Официальный канал Примеры в YouTube представил подборку пяти лучших голов шестого тура чемпионата Испании.
В пятёрку лучших вошли голы Игнасио Видаля («Валенсия») и Иньяки Уильямса («Атлетик» Бильбао). На третьем месте оказался мяч, забитый Ману Гарсией из «Алавеса» в ворота «Реала».
На второй позиции оказался гол в исполнении Фабиана Руиса («Бетиса») в ворота «Леванте», а лучшим голом тура признан мяч, который забил Диего Ролан («Малага»), поразивший ворота «Атлетика».
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