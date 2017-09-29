Промес не получил вызов в сборную Нидерландов на матчи в октябре

Голландский полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес не получил вызов на сбор национальной команды в преддверии матчей отборочного турнира ЧМ-2018 в октябре, сообщает AD. 25-летний футболист не принимал участия в последних встречах за клуб в связи с травмой.
Отметим, что вызов в сборную Нидерландов получил 30-летний нападающий «Бешикташа» Райан Бабель, который не играл в национальной команде с 2011 года.
Сборная Нидерландов проведёт два заключительных матча отборочного турнира на выезде с командой Беларуси (7 октября) и дома со сборной Швеции (10 октября). Голландцы c 13 очками располагаются на третьем месте в турнирной таблице, уступая три балла Швеции и четыре – Франции.
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