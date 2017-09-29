Родриго, Кальехон и Ильяраменди вернулись в сборную Испании

Главный тренер Хулен Лопетеги назвал состав на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2018 года со сборными Албании (6 октября) и Израиля (9 октября), сообщает Федерация футбола Испании.
В состав национальной команды вновь были вызваны полузащитник Асьер Ильяраменди и нападающий Хосе Кальехон. Также вызов получил форвард Родриго, сыгравший последний раз за сборную Испании в 2014 году.
Вратари: Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Пепе Рейна («Наполи»), Кепа Ревуэльта («Атлетик»).
Защитники: Сесар Аспиликуэта («Челси»), Данииэль Карвахаль («Реал»), Начо («Реал»), Херард Пике («Барселона»), Серхио Рамос («Реал»), Марк Бартра («Боруссия» Д), Начо Монреаль («Арсенал»), Хорди Альба («Барселона»).
Полузащитники: Сауль Ньигес («Атлетико»), Серхио Бускетс («Барселона»), Коке («Атлетико»), Андрес Иньеста («Барселона»), Тьяго Алькантара («Бавария»), Иско («Реал»), Марко Асенсио («Реал»), Асьер Ильяраменди («Реал Сосьедад»).
Нападающие: Педро Родригес («Челси»), Давид Сильва («Манчестер Сити»), Альваро Мората («Челси»), Яго Аспас («Сельта»), Хосе Кальехон («Наполи»), Родриго («Валенсия»).