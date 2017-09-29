«Спартак» обыграл «Урал» в молодёжном первенстве

«Спартак» в 12-м туре молодёжного первенства России встречался на своём поле с «Уралом». Судьбу встречу решил единственный мяч, который красно-белые забили на 73-й минуте. Отличился полузащитник Кирилл Орехов.
Победа позволила московской команде подняться в турнирной таблице молодёжного первенства на пятое место. «Урал» продолжает занимать последнюю, 16-ю позицию.
В следующем туре «Спартак» в гостях будет играть против «Ахмата», а екатеринбургская команда на своём поле встретится с махачкалинским «Анжи».