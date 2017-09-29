Рохас: Европа готова поддержать Россию в борьбе с расизмом во время ЧМ-2018

Эксперт европейского совета по правам человека и борьбы с дискриминацией Элена Рохас сообщила, что Европа готова оказать России поддержку в борьбе с расизмом во время проведения чемпионата мира 2018 года.
«Россия активно борется с проявлением расизма и дискриминации в футболе. Несмотря на это, Европа готова организовать поддержку вашей стране в борьбе с расизмом во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Любые проблемы нужно решать сообща, и надеюсь, что после проведения данного международного турнира мы сможем смело заявить, что уровень дискриминации в футболе был доведён до минимума. Недопустимо, чтобы праздник футбола был омрачён проявлением дискриминации по расовому признаку. Проявляя расизм на трибунах стадиона, болельщик в первую очередь, проявляет неуважение к самому себе. Нужно помнить, что основной принцип спорта — независимость от политических влияний и предрассудков», — передаёт слова Рохас корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.