Кьеллини, как и Мата, будет жертвовать 1% зарплаты на благотворительность

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини последовал примеру полузащитника «Манчестер Юнайтед» Хуана Маты и будет отдавать 1% от своей зарплаты на благотворительность.
Мата в начале августа сообщил, что собирается жертвовать один процент от зарплаты, и призвал партнёров по команде присоединиться к нему. Цель состоит в том, чтобы футболисты отдавали 1% от зарплаты в коллективный фонд, который поддерживает футбольные благотворительные организации по всему миру и детей из неблагополучных семей.
Примеру Маты последовали уже многие футболисты, а также главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.
Видеообращение Кьеллини можно посмотреть в его аккаунте в «Инстаграме».
Моуринью по примеру Маты будет жертвовать 1% зарплаты на благотворительность