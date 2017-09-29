Рахимов: с Кадыровым в Грозном работалось отлично

Бывший главный тренер «Терека» (ныне — «Ахмат») Рашид Рахимов рассказал о работе в грозненской команде, которую он возглавлял с 2013 по 2017 год.
«С Кадыровым работалось отлично. Он сразу сказал: «Ты наш тренер, я тебе доверяю». Игрокам сказал, что они находятся в правильном месте и что будет поддерживать и после побед, и после поражений. Эта поддержка была все 3,5 года. За этот период в «Тереке» у меня, конечно, есть к себе вопросы. Но главное проанализировать, понять, где ты сделал ошибку и исправить это.
В течение трёх с половиной лет нам удавалось учиться на своих ошибках. Когда мы приняли команду, она была в зоне вылета. Нам удалось сохранить место в РПЛ. В итоге мы прогрессировали каждый сезон и шли по нарастающей. О моём уходе мы договорились заранее, но об этом никто не знал. Но я сразу решил, что я профессионально доработаю сезон», — сказал Рахимов в эфире «Спорт FM».