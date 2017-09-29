Сборная турнира BWIN ЛИГА 7 обыграла команду bwin в Москве. Фоторепортаж

28 сентября в Москве прошёл матч команды bwin и сборной турнира BWIN ЛИГА 7. За команду bwin сыграли известные журналисты, блогеры и экс-футболист сборной России Дмитрий Сенников. Встреча завершилась со счетом 7:3 – победителем стала команда сборной турнира. Встреча прошла на футбольном поле у «Парка легенд».
BWIN ЛИГА 7 – любительский турнир, стартовавший в августе этого года с участием любительских команд из Москвы. Первенство проводится в статусе официального турнира Любительской футбольной лиги – крупнейшего сообщества непрофессиональных команд России. Данный турнир – один из ключевых этапов подготовки к чемпионату мира 7х7, который пройдет 20-29 октября в Гватемале. Лучшие игроки получат возможность претендовать на место в сборной России.
«Матч мы провели в равной борьбе, а ошибаться, по сути, стали только в концовке. На протяжении обоих таймов старались навязывать борьбу, но соперник все же оказался сильнее. Ребятам желаю удачи в финальных матчах на турнире», — прокомментировал Дмитрий Сенников.
30 сентября состоятся финальные матчи турнира. Начало игр в 10:00. Адрес площадки – ул. Автозаводская, 23.
Компания bwin, основанная в 1997 году, – ведущий игорный онлайн-оператор и один из самых популярных брендов в мировой беттинг-индустрии. Бренд bwin принадлежит крупнейшему игровому холдингу GVC. Среди команд, имеющих партнёрские соглашения с брендом bwin, – ведущие европейские футбольные клубы, в числе которых «Боруссия» Дортмунд, «Атлетико Мадрид», «Севилья», «Валенсия» и другие. С 2007 по 2013 год bwin также являлся основным и титульным спонсором ФК «Реал Мадрид». В июне 2017 года бренд bwin был официально представлен в России. Предварительная регистрация пользователей уже доступна на сайте bwin.ru.