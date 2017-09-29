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Кокорин признан лучшим игроком недели в Лиге Европы, Фернандеш – в тройке

29 сентября 2017, пятница. 16:00 Футбол

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин набрал 38% голосов и занял первое место в голосовании на звание лучшего игрока второго тура группового этапа Лиги Европы.

Кокорин стал автором дубля в ворота «Реала Сосьедад» и помог команде из Санкт-Петербурга победить испанцев в домашнем матче со счётом 3:1.

Второе место занял полузащитник «Стяуа» Константин Будеску (24%), опередивший хавбека «Локомотива» Мануэла Фернандеша (14%), который оказался на третьем месте. Фернандеш своим хет-триком обеспечил победу «Локомотиву» над чешским клубом «Фастав» (3:0) в Москве. Португалец стал автором самого быстрого хет-трика в истории Лиги Европы.

Среди претендентов на звание лучшего игрока также были Марко Ливайя из АЕК (10%), Андре Силва из «Милана» (5%), Эмре Белезоглу из «Истанбул Башакшехир» (5%), Тео Уолкотт из «Арсенала» (2%) и Жуниор Мораес из киевского «Динамо» (2%).

Кокорин установил личный рекорд результативности в сезоне в играх за клуб
Источник: Официальный сайт УЕФА Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
29 сентября 2017, пятница
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