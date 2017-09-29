На 47-м году жизни умер бывший защитник «Локомотива» Алексей Арифуллин

28 сентября на 47-м году жизни скончался защитник московского «Локомотива», воспитанник столичного клуба Алексей Арифуллин. Он провёл в составе «железнодорожников» 287 матчей, также в его активе одна игра за сборную России.
«Похороны пройдут в субботу в 9.30 на Митинском кладбище. «Локомотив» выражает соболезнования родным и близким Алексея Саяровича», — говорится на официальном сайте клуба.
Арифуллин являлся дважды серебряным призёром и дважды бронзовым призёром чемпионата России. Три раза выигрывал в составе «Локомотива» Кубок страны. Трижды входил в список 33 лучших футболистов России — в 1993, 1994 и 1999 годах.