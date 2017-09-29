Кутепов: «Урал» — хороший соперник, ждать от него можно чего угодно

Защитник «Спартака» Илья Кутепов поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча 12-го тура РФПЛ с «Уралом». Встреча состоится 30 сентября, начало игры — в 19:00 мск.
«От предстоящего матча с «Уралом» жду хорошей игры. Хочу, чтобы мы взяли три очка, чтобы болельщики порадовались и родные, чтобы сын гордился. Он, кстати, уже многое понимает. Включает телевизор, говорит: «Папа, футбол...». Смотрит матчи. Ну как смотрит… Три секунды у экрана — и потом бежит куда-то (улыбается).
А возвращаясь к «Уралу», могу сказать, что дебютировал в стартовом составе «Спартака» в игре против этой команды в ноябре 2015 года. Мы, правда, тогда уступили. «Урал» — хороший соперник. И ждать от него можно чего угодно. Екатеринбуржцы в этом сезоне обыграли «Рубин» в Казани. Так что нам надо быть внимательными", — приводит слова Кутепова пресс-служба клуба.