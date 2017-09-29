Лунин: даже у тренеров «молодёжки» «Спартака» игра с «Ливерпулем» отняла эмоций

Главный тренер молодёжной команды «Спартака» Алексей Лунин прокомментировал домашнюю победу команды над «Уралом» (1:0) во встрече 12-го тура молодёжного первенства России, а также сообщил, что на игре его команды сказалась недавняя встреча со сверстниками из «Ливерпуля» (2:1) в матче Юношеской лиги УЕФА.
«Ребятам в сегодняшнем матче не хватало эмоций. Даже у тренерского штаба недавняя игра с «Ливерпулем» их отняла немало. Конечно, мы настраивали ребят, они сегодня старались и сделали всё, что могли. Победу мы заслужили, но она далась очень непросто.
Согласен с тем, что голевая комбинация получилась эффектной. Мы и стремимся к тому, чтобы мячи забивались после таких комбинаций. Как будет проходить подготовка к следующей встрече? В чемпионате наступает двухнедельный перерыв. У нас на это время запланирована двусторонняя игра. Будем готовиться к сложному выезду в Грозный», — цитирует Лунина официальный сайт «Спартака».