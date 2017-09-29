Писарро подписал с «Кёльном» контракт до конца сезона

Бывший нападающий «Баварии» и «Челси» Клаудио Писарро стал игроком «Кёльна». Немецкий клуб объявил о подписании контракта с перуанским футболистом. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.
Минувшим летом Писарро покинул стан «Вердера», за который выступал восемь лет с перерывами. 38-летний форвард является самым результативным легионером в истории чемпионата Германии — в 430 матчах он отметился 191 голом.
«Кёльн» после шести туров занимает в турнирной таблице чемпионата Германии последнее, 18-е, место.
Фотографию можно посмотреть в «твиттере» «Кёльна».
Наставник «Вердера» не согласился с упрёками Клаудио Писарро