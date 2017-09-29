Гол Мартинса помог «Шанхай Шэньхуа» выйти в финал Кубка Китая

В ответном матче полуфинала Кубка Китая «Шанхай Шэньхуа» на выезде со счётом 1:0 обыграл «Шанхай Шеньсинь». Единственный гол на 79-й минуте записал на свой счёт бывший нападающий «Рубина» нигериец Обафеми Мартинс.
Первый матч также завершился победой «Шанхай Шэньхуа» со счётом 1:0. Таким образом, «Шанхай Шеньсинь» турнир покинул, а «Шанхай Шэньхуа» вышел в финал, в котором встретится с победителем пары «Гуанчжоу Эвергранд» — «Шанхай СИПГ» (первый матч – 1:2).
Кубок Китая, 1/2 финала (ответный матч)
«Шанхай Шеньсинь» — «Шанхай Шэньхуа» — 0:1 (0:0)
Гол: Мартинс, 79 (0:1).