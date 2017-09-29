Массажист ЦСКА: на массаж ходят все игроки, чаще остальных заходят ветераны

Массажист ЦСКА Василий Демченко рассказал, как проходит его работа в московской команде.
«В принципе, работа у нас практически всегда одна и та же. Игрокам требуется профессиональный массаж, чтобы они могли качественно восстановиться к очередному матчу. Наибольшая нагрузка выпадает прежде всего на абсолютно все мышцы ног. Икроножные, передней поверхности голени, мышцы бедра и так далее. Очень важно как следует проработать стопу.
Игорь Акинфеев, кстати, перед каждой игрой приходит ко мне на эту процедуру. Надо сказать, что массаж стопы благотворно влияет на весь организм. Плюс поясница, шейно-грудной отдел позвоночника. Необходимо, чтобы футболист был пластичен. Чтобы после окончания карьеры у спортсмена не было проблем со здоровьем, прежде всего с опорно-двигательным аппаратом, ему нужен профессиональный массаж.
На массаж ходят все игроки ЦСКА. Это можно назвать обязательной программой, и наши ребята понимают необходимость восстановительных процедур. Кто-то появляется реже, зато чаще работает с физиотерапевтами. А чаще остальных к нам заходят ветераны команды. Молодые футболисты, едва оказавшись в главной команде, первое время немного стесняются. Приходится приглашать, объяснять, что к чему. Это нормально", — цитирует Демченко сайт ЦСКА.