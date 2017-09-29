Фанаты «Кёльна» и «Црвены Звезды» устроили массовую драку после матча

Между фанатами «Кёльна» и «Црвены Звезды» после матча команд во втором туре групповго этапа Лиги Европы случилась массовая драка, сообщает Focus. Встреча состоялась накануне в Кёльне и завершилась победой сербов со счётом 1:0.
По информации издания, в центре города после матча около 30 фанатов команд после полуночи устроили массовую драку, в которую была вынуждена вмешаться полиция. После того как в потасовку вмешались стражи порядка, количество участников драки возросло. Всего за ночь было задержано около 70 человек, а четыре полицейских получили ранения.
Фанаты «Кёльна» использовали пиротехнику перед началом игры с «Црвеной Звездой»