Баскетболист Карасёв: внутри на «Крестовском» не так, как пишут

Форвард баскетбольного клуба «Зенит» Сергей Карасёв поделился впечатлениями от посещения футбольного стадиона «Крестовский».
«Знаю из прессы, что Манчини любит баскетбол. Будем рады видеть его на наших играх. Да, раньше ещё Данни часто к нам ходил. Очень жаль, что он уехал. Надеемся, теперь и другие ребята будут ходить, а мы — к ним на футбол.
Был на новом стадионе на Крестовском острове, но пока только один раз. Очень красивый снаружи, внутри тоже не так, как пишут. Есть небольшие недочёты, конечно, но всё очень-очень неплохо. Это было, когда играли со „Спартаком“. Победили тогда крупно. Думаю, мне стоит ещё раз сходить: видите, пришёл — и сразу 5:1 сыграли.
Сидел не в VIP-ложе, на обычных местах. Если „Зенит“ предложит нам на следующий матч сходить бесплатно в VIP-ложу, то точно команду соберём и придём обязательно», — передаёт слова Карасёва корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.