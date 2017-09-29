Стала известна причина смерти Арифуллина

Управляющий делами команды «Локомотив» Владимир Коротков сообщил, что причиной смерти бывшего футболиста команды Алексея Арифуллина на 47-м году жизни стала сердечная недостаточность.
«Алексей скончался в четверг утром от сердечной недостаточности. До этого он страдал венозной недостаточностью, тромбозом вен на ногах… Лёша был в нашей школе в группе ныне покойного Ворошилова Виктора Фёдоровича, и он его порекомендовал. Мы с Юрием Павловичем Сёминым его посмотрели, я в это время занимался с дублем. И мы стали его привлекать. Парень был физически очень одарён, настырный.
Спустя года два он уже вливался в основной состав. Он очень надёжно играл на позиции центрального защитника. Он как игрок был очень хороший. Недаром мы в своё время пропускали меньше всех. Он был и очень надёжным товарищем по жизни, компанейским, никогда не зазнавался, с ним было приятно общаться. Был широкой души человек», — цитирует Короткова «Р-Спорт».