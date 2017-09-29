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Каррера: у Пашалича мышечная усталость, решили, что ему нужно отдохнуть

29 сентября 2017, пятница. 18:20 Футбол

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, почему полузащитник Марио Пашалич тренировался индивидуально накануне матча 12-го тура РФПЛ с «Уралом» (30 сентября), а также прокомментировал состояние других травмированных игроков, в том числе Романа Зобнина.

«Сыграет ли Пашалич с „Уралом“? Может, и сыграет. У него мышечная усталость. Сегодня мы решили, что ему нужно ещё немного отдохнуть. Я должен посмотреть, как себя чувствует Пашалич. При этом есть Попов и Самсонов. Завтра на разминке оценим ситуацию. Вдесятером точно играть не будем.

Остальные игроки, которые не тренировались, ещё не достигли 100-процентной формы. Мы не хотим рисковать ими сейчас. Скоро будет пауза, и у них будет время полноценно восстановиться и вернуться в строй.

Как можно охарактеризовать ситуацию с травмами в «Спартаке»? Невезение. Надо заметить, что у нас пять игроков с травмой колена. Суть не в подготовке, не в тактике и не в других нюансах.

Зобнин? Я жду новостей от докторов. Знаю, что Зобнин тренируется индивидуально. Жду, когда мне скажут, что он готов работать с группой. Я разговаривал пару недель назад с ним. Он предполагал, что через месяц он вернётся в общую группу. Возможно, осталось эти пару недель. Но я не доверяю словам, поверю, когда увижу его в команде.

Врач команды Вартапетов говорил, что есть системность в травмах? Не знаю, что он имеет в виду. Спросите об этом у доктора.

Травма Реброва? Несмотря на то, что травма не из серьёзных и операция ему не понадобится, но какое-то время понадобится. Каждый игрок восстанавливается по-своему. Кому-то нужен месяц, кому-то полтора, кому-то два», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.

Восемь игроков «Спартака» не тренировались перед матчем с «Уралом»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Спартак ФК Урал Артём Ребров Марио Пашалич Массимо Каррера Роман Зобнин Травмы — футбол
Новости. Футбол
29 сентября 2017, пятница
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