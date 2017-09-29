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Каррера: к игре с «Уралом» надо подойти с той же злостью, как перед «Ливерпулем»

29 сентября 2017, пятница. 18:25 Футбол

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от ближайшего домашнего матча РФПЛ с «Уралом».

«Как после «Ливерпуля» настраивать команду на «Урал»? Была очень сложная игра против сильной команды. Мы много бегали, отдавались на поле. Прошло четыре дня, думаю, ребята восстановились. К матчу с «Уралом» мы должны подойти с той же злостью и мотивацией, как перед «Ливерпулем».

Суть не в том, чтобы найти мотивацию. Просто сложно остаться на таком высоком уровне концентрации. В таких матчах, как с «Ливерпулем», тренерам даже не стоит дополнительно мотивировать игроков. Сам матч предвкушает особую мотивацию и настрой игроков.

Сами игроки полноценно оценивают ситуации и знают, что надо делать. Знаем, что мы совершили ошибки и где-то недоработали. Знаем, что мы можем и должны делать лучше. Не нужно, чтобы нам напоминали об этом.

У соперников против «Спартака» были атаки с выходами 4 в 1 и 5 в 1? Мы уже улучшили эту ситуацию. На эту тему я пообщался с игроками, мы внесли изменения, и, надеюсь, этого не повторится.

С «Уралом» мы должны сыграть хорошо. Шутки в сторону, «Урал» хорошо играет в футбол, это хорошая команда. Мы должны выйти на поле, осознавая, что нам придётся сыграть нелёгкий матч и будет тяжело. Постараемся играть на победу», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Ливерпуль ФК Спартак ФК Урал Массимо Каррера
Новости. Футбол
29 сентября 2017, пятница
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