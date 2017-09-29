Самедов: если бы попросил Черчесова об отдыхе, мне бы ответили: отдохни навсегда

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов рассказал, насколько сильно устала команда, работая в плотном графике, а также выразил мнение, что ему не стоит просить отдых у главного тренера сборной России Станислава Черчесова перед товарищескими матчами с Южной Кореей и Ираном в октябре.
«Успели ли футболисты переключиться с «Ливерпуля» на «Урал»? Нам дали паузу. День отдыха после игры. Сегодня потренировались. Все понимают, что в чемпионате надо исправлять ситуацию. Переключились на это.
Нужно ли нам отдохнуть? Такой отрезок, да, накопилось. Небольшая обойма — много травмированных. Это сказывается. Но опять же мы играем ради того, чтобы выходить в еврокубки. Не надо жаловаться. Такая ситуация, надо играть.
Не хотел бы я попросить Черчесова об отдыхе? Если бы я так сказал, мне бы ответили: отдохни навсегда», — передаёт слова Самедова корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.