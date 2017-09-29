«Зенит» раздаёт бесплатные билеты на матчи с «Арсеналом» и «Русенборгом»

На домашние матчи «Зенита» с тульским «Арсеналом» в 13-м туре РФПЛ (15 октября) и «Русенборгом» на групповом этапе Лиги Европы (19 октября) раздадут бесплатные билеты.
Эта возможность предоставлена жителям 54-го муниципального округа в Санкт-Петербурге. Получить билеты имеют право граждане, зарегистрированные на этой территории. Выдача билетов на матчи, которые пройдут на стадионе «Санкт-Петербург», начнётся со 2 октября. Гражданин имеет право получить по одному билету на два мероприятия в год. Билет можно будет получить лично, по предъявлению паспорта.
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