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Тульский «Арсенал» впервые в истории забил гол «Краснодару»

29 сентября 2017, пятница. 19:58 Футбол

В матче 12-го тура российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» принимает на своём поле «Краснодар».

На 16-й минуте встречи черногорский форвард хозяев Лука Джорджевич точным ударом открыл счёт в этой встрече. Этот гол стал первым в истории для тульского «Арсенала» в ворота «Краснодара».

До сегодняшнего дня команды пересекались в официальных матчах только в рамках РФПЛ. Одна встреча завершилась со счётом 0:0, а ещё в трёх играх «Краснодар» побеждал со счётом 3:0, 3:0 и 2:0.

Посмотреть гол Луки Джорджевича можно в «твиттере» РФПЛ.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Краснодар».

Божович: «Арсеналу» не надо жаловаться, а нужно бороться и пытаться выиграть
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Тула ФК Краснодар Лука Джорджевич
Новости. Футбол
29 сентября 2017, пятница
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