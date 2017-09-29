Почеттино: никогда не говорил, что Кейн лучше Роналду или Месси

Согласно заявлению главного тренера «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино, он не считает, что нападающий его команды Гарри Кейн лучше форварда «Реала» Криштиану Роналду или нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, как ему это приписали СМИ. Наставник также выразил мнение, что такие сравнения не пойдут на пользу Кейну, поскольку могут оказать на него излишнее давление.
«Кейн является одним из лучших форвардов в Европе, и он всё ещё молод, а также серьёзно может прогрессировать. Я никогда не говорил, что он лучше Роналду или Месси. Португалец и аргентинец находятся на другом уровне. Они были и являются лучшими на протяжении десяти лет. Нельзя оказывать такое давление на Гарри, он ещё слишком молод. Кейн — это форвард-убийца. Месси и Роналду тоже убийцы на поле, но они играют на других позициях и действуют в другом стиле. Если мы начнём сравнивать Кейна с Месси и Роналду, ему это на пользу не пойдёт», — цитирует Почеттино Marca.