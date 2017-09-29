Олегер: призвать проголосовать за независимость Каталонии — смелый поступок Пике

Бывший защитник «Барселоны» Пресас Олегер прокомментировал слова нынешнего защитника команды и сборной Испании Херарда Пике, который в своём «твиттере» призвал каталонцев принять участие в голосовании за независимость Каталонии от Испании на предстоящем 1 октября референдуме.
«Когда совершаешь что-то подобное, ты понимаешь, что делаешь и какими могут быть последствия. Без сомнений, это смелый поступок Пике. Мы все знаем, какая реакция следует после подобных заявлений. К сожалению, новость во всём этом заключается не в позиции Пике, а в том, что игроки не могут выражать такие мнения свободно и без последствий», — цитирует Олегера Sport.es.
С. Рамос: слова Пике — не лучшее, если не хочешь, чтобы тебя освистывали