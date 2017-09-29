Тренировочную базу «Тоттенхэма» эвакуировали из-за обнаружения бомбы

Тренировочная база «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне сегодня днём была эвакуирована после того, как сотрудники обнаружили на одном из полей бомбу времён Второй мировой войны. На место были вызваны специалисты, которые обезвредили бомбу. Во время их работы дороги вокруг базы были перекрыты, сообщает Daily Mail.
В качестве меры предосторожности были эвакуированы также несколько жилых домов, которые находятся поблизости. О том, находились ли игроки или тренеры «Тоттенхэма» на базе во время обнаружения бомбы, информации нет.
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