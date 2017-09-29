Божович: кого интересует содержание игры? Самым главным было набрать три очка

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал победу над «Краснодаром» (1:0) в матче 12-го тура РФПЛ.
«На стандарты ставку не делали. Мы превзошли „Краснодар“ благодаря самоотдаче. Видно было, что у нас большое желание, за счёт этого желания и борьбы мы выиграли. Думаю, выиграли заслуженно.
Что касается содержания игры, то кого оно интересует? Самым главным было сегодня набрать три очка, а качество всегда может быть лучше или хуже.
Думаю, пауза пойдёт нам на пользу, поскольку у нас много игроков, которые физически выглядят не очень хорошо. Кто-то попозже приезжал, кто-то был травмирован», — сказал Божович в эфире телеканала «Наш футбол».
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