Мората: 2 дня отходил после Суперкубка Англии, жена хотела выгнать меня из дома

Форвард «Челси» Альваро Мората рассказал о том, как переживал после поражения в матче за Суперкубок Англии с «Арсеналом» (1:1, 1:4 – по пенальти). В серии послематчевых пенальти испанец не реализовал свой 11-метровый удар.
«Я не очень хорошо себя чувствовал поле того, как не забил пенальти в матче с «Арсеналом». Два дня отходил после этого поражения. Жена даже хотела выгнать меня из дома. Но в подобные моменты нужно оставаться сильным. Сейчас у нас всё получается, и это хорошо», — приводит слова Мораты Metro.
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