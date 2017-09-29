Детский тренер Коноплянки: в академии «Шахтёра» мне предлагали за Женю $ 1 тыс.

Юрий Кевлич, детский тренер полузащитника «Шальке» и сборной Украины Евгения Коноплянки, рассказал, как его подопечный в юном возрасте мог оказаться в донецком «Шахтёре».
«Коноплянка мог оказаться в «Шахтёре». Не скрываю, я возил своих ребят и предлагал их разным клубам. Но с «горняками» договориться по сумме отступных не удалось. Как-то Александр Фундерат (экс-тренер академии «Шахтёра». – Прим. «Чемпионата») сказал мне: если бы Луческу узнал, что селекционеры в своё время упустили возможность подписать Коноплянку, то половина этих специалистов была бы уволена.
Тогдашний директор академии «горняков» предложил мне 1000 долларов, а на отказ заметил: «Хотел бы посмотреть, как ты живёшь». Выходило, если у тренера неважные жизненные условия, то его ученика можно дёшево купить. В общем, некрасиво это выглядело. А у нас с отцом Евгения была джентльменская договорённость, что полученные деньги делим поровну. Хотя обычно так не делается. В больших клубах игроки даже указывают процент премиальных от суммы контракта для первых наставников», — цитирует Кевлича «Команда №1».