Матч «Локомотив» — «Динамо» начнётся с минуты молчания в память об Арифуллине

Матч 12-го тура российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Динамо» начнётся с минуты молчания в память о бывшем защитнике «железнодорожников» Алексее Арифуллине.
Напомним, Арифуллин скончался 28 сентября на 47-м году жизни из-за сердечной недостаточности.
В составе «Локомотива» футболист провёл 287 матчей. Арифуллин — дважды серебряный и бронзовый призёр чемпионата России. Три раза в составе «Локомотива» выигрывал Кубок страны. Трижды (1993, 1994, 1999) входил в список 33 лучших футболистов России.
«Матч с „Динамо“ начнётся с минуты молчания в память об Алексее Арифуллине», – сказали в пресс-службе «Локомотива» корреспонденту «Чемпионата» Алине Матинян.
Матч «Локомотив» — «Динамо» состоится на стадионе «РЖД-Арена» 1 октября, начало встречи — в 16:30 мск.