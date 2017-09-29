«Монако» на 92-й минуте упустил победу над «Монпелье»

«Монако» упустил победу над «Монпелье» в матче восьмого тура чемпионата Франции. Встреча прошла на стадионе «Луи II» и завершилась со счётом 1:1.
На 38-й минуте Радамель Фалькао вывел хозяев вперёд, замкнув передачу Маркуша Лопеша с правого края, однако на второй добавленной ко второму тайму минуте гости отыгрались усилиями Сулеймана Камара.
«Монако» набрал 19 очков и занимает второе место в турнирной таблице французского чемпионата. «Монпелье» с девятью баллами в активе располагается на десятой позиции.