Дибала: победа в Лиге чемпионов — это мечта и одержимость для «Ювентуса»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала рассказал о стремлении туринской команды выиграть Лигу чемпионов в нынешнем сезоне. В 2015 и 2017 годах «Ювентус» проигрывал в финале турнира каталонской «Барселоне» (1:3) и мадридскому «Реалу» (1:4) соответственно.
«Победа в Лиге чемпионов — это мечта и одержимость для нас. Мы хотим попасть в финал в Киеве и провести его иначе, чем в прошлом сезоне», — приводит слова Дибалы интернет-портал Football Italia со ссылкой на интервью аргентинца телеканалу TG1.
Дибала: мои голы — это здорово, но трофеи «Ювентуса» важнее